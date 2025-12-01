Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Каллас: Отношения между ЕС и Казахстаном выходят на новый уровень

    • 01 декабря, 2025
    • 22:05
    Каллас: Отношения между ЕС и Казахстаном выходят на новый уровень

    Первое заседание Совета по сотрудничеству ЕС-Казахстан на столь высоком уровне говорит о растущей важности отношений между сторонами.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на совместном заявлении для прессы с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.

    По словам Каллас, ЕС является основным торговым партнером Казахстана и основным инвестором.

    "За последние 20 лет ЕС совместно инвестировал в Казахстан более 200 миллиардов евро. В прошлом году более 45,5 % казахстанского экспорта пришлось на долю ЕС. Казахстан является действительно важным партнером для Евросоюза, особенно в сфере нашей энергетической безопасности", - сказала она, добавив, что 90 % казахстанского экспорта в ЕС составляют нефть, газ и уран.

    По ее словам, Казахстан обладает многими важными сырьевыми ресурсами, в том числе редкоземельными.

    Из объявленных на саммите в апреле ЕС-ЦА 12 млрд евро инвестиций в рамках стратегии "Глобальный шлюз", 5 млрд могут быть инвестированы в Казахстан, включая проекты по важнейшим сырьевым ресурсам.

    Также ЕС вкладывает значительные средства в Транскаспийский транспортный коридор. "Война России в Украине заставила нас всех осознать необходимость диверсификации торговых маршрутов. Эта потребность останется даже после окончания войны", - отметила Каллас.

    "Но партнерство ЕС с Казахстаном, конечно, требует большего, чем энергия и критически важные материалы. Завтра мы официально начнем переговоры по соглашению об упрощении визового режима и соглашению о реадмиссии между Европейским союзом и Казахстаном", - сообщила глава евродипломатии.

    Эти договоренности сократят сроки оформления виз, снизят административные сборы и упростит посещение ЕС для граждан Казахстана.

    Kallas: Aİ ilə Qazaxıstan arasındakı münasibətlər yeni mərhələyə keçir
