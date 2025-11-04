Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Каллас назвала четырех кандидатов на вступление в ЕС до 2030 года

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 19:42
    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала четыре страны, которые могут вступить в Евросоюз к 2030 году.

    Как передает Report, об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, представляя очередной ежегодный доклад Еврокомиссии (ЕК) о расширении.

    Среди перспективных кандидатов Каллас выделила Албанию, Молдову, Украину и Черногорию.

    "Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 году", - заявила Каллас.

    Глава евродипломатии подчеркнула, что для Украины членство в ЕС должно стать одной из важных гарантий безопасности.

    Ранее Каллас заявила, что расширение ЕС является одной из ключевых целей Еврокомиссии и рассматривается как инвестиция в будущее союза.

