Избран председатель 72- й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Генеральная Ассамблея ООН без голосования единодушно избрала министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака Председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Как сообщает Report, Мирослав Лайчак выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак – выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В его послужном списке - работа в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве. Он также занимал пост Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. Мирослав Лайчак был одним из кандидатов на пост Генерального секретаря в ходе выборов, которые прошли в 2016 году.

72-я сессия Генассамблеи откроется 12 сентября. В этот же день Мирослав Лайчак приступит к выполнению своих обязанностей в качестве ее председателя.