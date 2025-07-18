Из-за наводнений в Южной Корее погибли четыре, эвакуированы более 5 тыс. человек

Четыре человека погибли в результате сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею.

Четыре человека погибли в результате сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, сильные дожди привели к гибели четырех человек, еще один пропал без вести, было эвакуировано более 5 тыс. человек. Больше всего жертв было зарегистрировано в провинции Чхунчхон-Намдо. На утро пятницы, 5 тыс. 192 человека из 13 городов и провинций были эвакуированы из своих домов.

В общей сложности было зарегистрировано 496 случаев повреждения государственной и 276 случаев повреждения частной собственности. Были приостановлены два пассажирских паромных маршрута, а также частично остановлено движение поездов на семи основных линиях.

Правительство Южной Кореи мобилизовало соответствующие министерства и ведомства для полномасштабного реагирования на стихию.

Метеорологическое управление Кореи прогнозирует выпадение еще 100-200 мм осадков в городах Кванджу, Пусане, Ульсане и от 50 до 150 мм осадков в центральном районе Чхунчхон и провинции Чолла-Пукто, а также в Тэгу и провинции Кенсан-Пукто.