Италия отозвала посла из Швейцарии из-за освобождения владельца сгоревшего бара под залог

Италия отозвала своего посла из Швейцарии в знак протеста против решения суда освободить под залог владельца бара, где в новогоднюю ночь произошел пожар с многочисленными жертвами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Италия официально выразила протест в связи с освобождением под залог владельца бара в Швейцарии, где в новогоднюю ночь произошел пожар с многочисленными жертвами. В знак несогласия с решением суда Рим также отозвал своего посла из Швейцарии", - говорится в сообщении.

Жак Морретти и его супруга Джессика - владельцы бара Le Constellation в швейцарском курорте Кран-Монтана - находятся под следствием по обвинениям в причинении смерти по неосторожности и ряду других преступлений, связанных с трагедией. В результате пожара погибли 40 человек, более 100 получили ранения, большинство из них - подростки.

Жак Морретти был задержан 9 января, однако 24 января суд принял решение об его освобождении под залог.