Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Италия отозвала посла из Швейцарии из-за освобождения владельца сгоревшего бара под залог

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 17:23
    Италия отозвала посла из Швейцарии из-за освобождения владельца сгоревшего бара под залог

    Италия отозвала своего посла из Швейцарии в знак протеста против решения суда освободить под залог владельца бара, где в новогоднюю ночь произошел пожар с многочисленными жертвами.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    "Италия официально выразила протест в связи с освобождением под залог владельца бара в Швейцарии, где в новогоднюю ночь произошел пожар с многочисленными жертвами. В знак несогласия с решением суда Рим также отозвал своего посла из Швейцарии", - говорится в сообщении.

    Жак Морретти и его супруга Джессика - владельцы бара Le Constellation в швейцарском курорте Кран-Монтана - находятся под следствием по обвинениям в причинении смерти по неосторожности и ряду других преступлений, связанных с трагедией. В результате пожара погибли 40 человек, более 100 получили ранения, большинство из них - подростки.

    Жак Морретти был задержан 9 января, однако 24 января суд принял решение об его освобождении под залог.

    Швейцария Италия отзыв посла пожар Кран-Монтана суд протест
    İtaliya yeni il gecəsi yanan barın sahibinin həbsdən azad edilməsinə görə səfirini İsveçrədən geri çağırıb
    Italy protests, recalls ambassador to Switzerland after New Year's bar fire suspect released

    Последние новости

    18:03

    МИД ОАЭ: Делегации РФ и Украины контактировали напрямую на переговорах

    Другие страны
    17:47

    В Пакистане произошел пожар в отеле: есть погибшие

    Другие страны
    17:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2025)

    Финансы
    17:36

    Сирия приступила к добыче нефти на освобожденных месторождениях

    Другие страны
    17:23

    Италия отозвала посла из Швейцарии из-за освобождения владельца сгоревшего бара под залог

    Другие страны
    17:20

    Рэнкинг банков в Азербайджане по размеру выплаченного налога на прибыль (2025)

    Финансы
    17:11

    В Азербайджане найдены 5 человек, числившиеся пропавшими без вести

    Происшествия
    17:02

    Axios: Третий раунд переговоров США, России и Украины состоится в Абу-Даби на следующей неделе

    Другие страны
    17:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по отчислениям на специальные резервы (2025)

    Финансы
    Лента новостей