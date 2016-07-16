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    ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Ницце

    Об этом террористы заявили через контролируемые ими медиа структуры

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Ницце.

    Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, об этом террористы заявили через контролируемые ими медиа структуры.

    Отметим, что террорист на грузовике с большой скоростью врезался в толпу людей, в результате чего погибли 84 человека, сотни получили ранения. Сообщается, что теракт совершил француз тунисского происхождения Мухаммед Бухлель.

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