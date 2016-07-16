ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Ницце

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Ницце.

Как сообщает Report со ссылкой на мировые СМИ, об этом террористы заявили через контролируемые ими медиа структуры.

Отметим, что террорист на грузовике с большой скоростью врезался в толпу людей, в результате чего погибли 84 человека, сотни получили ранения. Сообщается, что теракт совершил француз тунисского происхождения Мухаммед Бухлель.