    ХАМАС: Посредники и администрация США гарантируют, что конфликт в Газе завершен

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 22:35
    ХАМАС: Посредники и администрация США гарантируют, что конфликт в Газе завершен

    Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии того, что военный конфликт в секторе Газа не возобновится.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом объявил глава движения в анклаве и лидер переговорной делегации радикалов Халиль аль-Хайя.

    "Мы получили от стран-посредников и американской администрации гарантии того, что война в Газе окончательно завершена", - подчеркнул член политбюро ХАМАС.

    По его словам, в рамках соглашения будут освобождены 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах, а также 1700 палестинцев из Газы, арестованных с начала войны, и все палестинские женщины и дети, задержанные Израилем.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу предложенного им мирного плана.

