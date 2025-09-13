Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Грузинский оппозиционер Хабеишвили арестован решением суда

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 23:13
    Грузинский оппозиционер Хабеишвили арестован решением суда

    Тбилисский городской суд отправил под арест задержанного ранее председателя политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, обвиняемого в призывах к свержению власти и попытке подкупа сотрудников правоохранительных органов.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, он обвиняется в обещаниях дачи денежных средств сотрудникам силовых структур за неисполнение своих служебных обязанностей.

    Напомним, что 11 сентября СГБ Грузии сообщила об аресте экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции и о задержании бывшего лидера партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.

    Хабеишвили был задержан по распоряжению суда и ему грозит срок от 4 до 7 лет лишения свободы.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя журналистам задержание Хабеишвили заявил, что тот является расшифрованным агентом.

