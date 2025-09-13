Грузинский оппозиционер Хабеишвили арестован решением суда

Тбилисский городской суд отправил под арест задержанного ранее председателя политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, обвиняемого в призывах к свержению власти и попытке подкупа сотрудников правоохранительных органов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, он обвиняется в обещаниях дачи денежных средств сотрудникам силовых структур за неисполнение своих служебных обязанностей.

Напомним, что 11 сентября СГБ Грузии сообщила об аресте экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции и о задержании бывшего лидера партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.

Хабеишвили был задержан по распоряжению суда и ему грозит срок от 4 до 7 лет лишения свободы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя журналистам задержание Хабеишвили заявил, что тот является расшифрованным агентом.