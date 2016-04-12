Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля государства-члены ООН начинают собеседования с кандидатами на пост генерального секретаря организации. Как сообщает Report, к настоящему времени на пост Генерального секретаря ООН официально выдвинуты восемь кандидатов. Шесть из них - из Восточной Европы. Среди них - Срджян Керим из бывшей югославской Республики Македония, Весна Пусич из Хорватии, Игор Лукшич из Черногории, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова из Болгарии и Наталья Герман из Республики Молдова. В списке кандидатов также Антониу Гутерриш из Португалии и Хелен Кларк из Новой Зеландии.

Каждый из нынешних восьми кандидатов будет официально представлен государствам-членам Генеральной Ассамблеи ООН в рамках трехдневного диалога, который начнется 12 апреля.

Новый Генеральный секретарь приступит к своим обязанностям в январе 2017 года, сменив на этом посту Пан Ги Муна.

Срок полномочий генсека ООН - пять лет.