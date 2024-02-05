Голосование в парламенте Венгрии по вопросу приема Швеции в НАТО не состоялось

Голосование на внеочередном заседании парламента Венгрии по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО в понедельник не состоялось.

Голосование на внеочередном заседании парламента Венгрии по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО в понедельник не состоялось.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил вице-спикер парламента Шандор Лежак, кворума на заседании не было.

Фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", располагающая большинством депутатских мандатов, отказалась принимать участие в заседании, на которое пришли только представители оппозиционных партий. В зале, трансляция из которого шла на сайте парламента, присутствовал лишь 51 депутат из 199.