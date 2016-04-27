​Глава немецкой разведки Герхард Шиндлер уходит в отставку

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Глава Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер покинет свой пост на два года раньше намеченного срока. Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщает администрация Ангелы Меркель.

По информации правительственных источников немецких СМИ, Шиндлера на посту сменит заместитель одного из департаментов министерства финансов Бруно Каль.

Шиндлер возглавлял немецкую разведку с 2012 года. Его отставка назначена на 1 июля.

О причинах такого решения в официальном сообщении не говорится. В последний раз имя Шиндлера упоминалось в связи со скандалом. Около года назад выяснилось, что BND в течение нескольких лет шпионила за соседними европейскими странами по просьбе американского Агентства национальной безопасности (АНБ).

Согласно утечкам информации из самой BND, слежка, возможно, велась за канцелярией президента Франции, французским министерством иностранных дел, а также за Европейской комиссией.