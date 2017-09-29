Глава МВД: Во Франции удалось предотвратить 12 терактов, в том числе против политиков страны

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Силовым ведомствам Франции удалось в 2017 году предотвратить 12 терактов, некоторые из которых были направлены против видных политиков страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел республики Жерар Колон.

"С начала нынешнего года во Франции предотвращены 12 терактов. Причем цели, которые намечали террористы, были весьма разными - это были нападения на видных политиков, на избирательные участки во время президентских выборов", - заявил Ж. Колон.

Министр сообщил, что полиция ведет наблюдение за 18,4 тыс. человек, внесенных в ее электронную базу данных лиц, представляющих потенциальную угрозу для безопасности страны.