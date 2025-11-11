Глава МИД Турции присутствовал на встрече лидеров Сирии и США

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан присутствовал на встрече президентов Сирии и США Ахмеда аш-Шараа и Дональда Трампа в Белом доме.

Как передает Report, об этом глава турецкого ведомства сообщил журналистам по итогам проведенных встреч в Вашингтоне.

Фидан отметил, что был приглашен на встречу президентов, и передал Трампу "искренние приветствия и наилучшие пожелания" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава МИД подчеркнул, что подход Трампа к сирийскому вопросу является конструктивным, и Турция позитивно оценивает это.

Министр также сообщил, что провел трехстороннюю встречу со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани и госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения перспектив взаимодействия и дальнейшего углубления сотрудничества между тремя странами.

Напомним, что встреча президентов Сирии и США прошла 10 ноября.