    Глава МИД Турции присутствовал на встрече лидеров Сирии и США

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 04:42
    Глава МИД Турции присутствовал на встрече лидеров Сирии и США

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан присутствовал на встрече президентов Сирии и США Ахмеда аш-Шараа и Дональда Трампа в Белом доме.

    Как передает Report, об этом глава турецкого ведомства сообщил журналистам по итогам проведенных встреч в Вашингтоне.

    Фидан отметил, что был приглашен на встречу президентов, и передал Трампу "искренние приветствия и наилучшие пожелания" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Глава МИД подчеркнул, что подход Трампа к сирийскому вопросу является конструктивным, и Турция позитивно оценивает это.

    Министр также сообщил, что провел трехстороннюю встречу со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани и госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения перспектив взаимодействия и дальнейшего углубления сотрудничества между тремя странами.

    Напомним, что встреча президентов Сирии и США прошла 10 ноября.

    Hakan Fidan Ağ Evdə Donald Tramp - Əhməd Əl Şaraa görüşündə iştirak edib

