    Глава МИД Украины заявил о серьезной эскалации после пожара в здании кабмина

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 11:04
    Глава МИД Украины заявил о серьезной эскалации после пожара в здании кабмина

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о серьезной эскалации после начала пожара в здании правительства страны в результате массированной атаки России.

    Как передает Report, это следует из его публикации в соцсети Х.

    "Впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в Киеве. Уже одно это является серьезной эскалацией. Величайший цинизм заключается в том, что эти жестокие нападения происходят как раз в тот момент, когда президент (США Дональд) Трамп прилагает все усилия для достижения мира", - написал Сибига.

    Он призвал мировое сообщество усилить давление на Москву, а также прекратить закупать у России энергоресурсы. Кроме того, глава МИД Украины призвал ввести новые жесткие санкции в адрес РФ и принять меры по усилению Украины. Он считает, что ожидание не принесет результатов.

    Ukrayna XİN rəhbəri Rusiyanın hücumundan sonra dünya dövlətlərinə çağırış edib

