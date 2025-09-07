Глава МИД Украины заявил о серьезной эскалации после пожара в здании кабмина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о серьезной эскалации после начала пожара в здании правительства страны в результате массированной атаки России.

Как передает Report, это следует из его публикации в соцсети Х.

"Впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в Киеве. Уже одно это является серьезной эскалацией. Величайший цинизм заключается в том, что эти жестокие нападения происходят как раз в тот момент, когда президент (США Дональд) Трамп прилагает все усилия для достижения мира", - написал Сибига.

Он призвал мировое сообщество усилить давление на Москву, а также прекратить закупать у России энергоресурсы. Кроме того, глава МИД Украины призвал ввести новые жесткие санкции в адрес РФ и принять меры по усилению Украины. Он считает, что ожидание не принесет результатов.