Глава МИД России заявил о желании восстановить отношения с США

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Москва надеется восстановить отношения с Вашингтоном и не стремится к противостоянию. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая с лекцией в стенах монгольского внешнеполитического ведомства.

"Россия не стремится к противостоянию с США, ровно как с НАТО или Евросоюзом, и никогда не была инициатором такого противостояния. Очевидно, что конфронтационный настрой только тормозит усилия по восстановлению оптимального вектора мирового развития", - заявил Лавров.

Москва, по словам министра, рассчитывает, что "российско-американские связи со временем вернутся в нормальную траекторию; сделать это можно исключительно на основе взаимоуважения и баланса интересов".