Глава МИД Франции: ЕС не может принять всех желающих мигрантов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Настало время признать, что Евросоюз не сможет принять всех стремящихся попасть туда экономических мигрантов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в опубликованном интервью бельгийской газете Le Soir в преддверии открывающегося внепланового заседания глав МВД ЕС.

Оно будет посвящено проблеме распределения среди стран сообщества квот на прием дополнительных 120 тыс. беженцев.

"Пришло время честно сказать, что ЕС не может сохранить открытыми двери для приема всех экономических мигрантов", - подчеркнул Фабиус.

Франция поддерживает предложение Еврокомиссии по созданию европейских списков "безопасных государств", где нет военных конфликтов. Все выходцы из них будут автоматически классифицироваться как экономические мигранты, тогда как статус беженца будет предоставляться преимущественно гражданам стран, где идут военные конфликты.