О нас

Глава ЦРУ: Китай представляет для США самый серьезный геополитический вызов

Глава ЦРУ: Китай представляет для США самый серьезный геополитический вызов Пекин будет представлять для Вашингтона самый серьезный вызов в сфере геополитики в ближайшие десятилетия.
Другие страны
3 февраля 2023 г. 08:26
Глава ЦРУ: Китай представляет для США самый серьезный геополитический вызов

Пекин будет представлять для Вашингтона самый серьезный вызов в сфере геополитики в ближайшие десятилетия.

Как передает Report, об этом на мероприятии в Джорджтаунском университете заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Китай по-прежнему остается крупнейшим геополитическим вызовом на десятилетия вперед, с которым сталкиваются США, и крупнейшим приоритетом для ЦРУ", - сказал он.

Бернс назвал сферу новых технологий "главной ареной" соперничества между США и Китаем и "главным фактором, определяющим будущее" ЦРУ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MKİ direktoru: “Pekin Vaşinqtonun ən böyük geosiyasi problemi olacaq”

Самое важное

Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы
2 февраля 2023 г. 22:10
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
Румыно-азербайджанское сотрудничество выходит на новый этап
2 февраля 2023 г. 21:06
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
Президент: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией
2 февраля 2023 г. 20:54
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
В Баку дан официальный прием в честь президента Румынии
2 февраля 2023 г. 20:51
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева и президента Клауса Йоханниса в расширенном составе
2 февраля 2023 г. 19:10
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Румынии один на один
2 февраля 2023 г. 18:29
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил молодежь Азербайджана
2 февраля 2023 г. 18:08
Президент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Румынии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
2 февраля 2023 г. 15:27
Президент Азербайджана принял представителя государственного секретаря США
Президент Азербайджана принял представителя государственного секретаря США
2 февраля 2023 г. 14:55
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
31 января 2023 г. 14:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi