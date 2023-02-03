Глава ЦРУ: Китай представляет для США самый серьезный геополитический вызов

Пекин будет представлять для Вашингтона самый серьезный вызов в сфере геополитики в ближайшие десятилетия.

Пекин будет представлять для Вашингтона самый серьезный вызов в сфере геополитики в ближайшие десятилетия.

Как передает Report, об этом на мероприятии в Джорджтаунском университете заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Китай по-прежнему остается крупнейшим геополитическим вызовом на десятилетия вперед, с которым сталкиваются США, и крупнейшим приоритетом для ЦРУ", - сказал он.

Бернс назвал сферу новых технологий "главной ареной" соперничества между США и Китаем и "главным фактором, определяющим будущее" ЦРУ.