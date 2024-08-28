Глава Боаоского форума: Необходимо уделить внимание финансированию стран с низким доходом

Боаоский азиатский форум (БАФ) должен уделить особое внимание проблеме получения доступного финансирования странами с низким уровнем дохода.

Боаоский азиатский форум (БАФ) должен уделить особое внимание проблеме получения доступного финансирования странами с низким уровнем дохода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь БАФ Чжан Цзюнь.

"Множество стран с низким уровнем дохода по-прежнему не имеет доступа к каналам долгосрочного и недорогого капитала", - сказал он.

Руководитель БАФ также указал на необходимость проработки молодежных вопросов, поскольку новое поколение - это "надежда будущего". Цзюнь отметил, что процесс устойчивого развития протекает неравномерно, а страны глобального Юга "в целом отстают".