Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Германия усилила пограничный контроль с Францией после теракта в Ницце. Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, об этом заявили в федеральной полиции Германии.

Пограничный контроль усилен в аэропортах, на приграничных с Францией автомобильных дорогах и железнодорожных переездах.

"По согласованию с французскими властями федеральная полиция укрепляет контроль в области приграничного движения во Францию", - отмечается в заявлении.