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    Германия усилила пограничный контроль с Францией

    Пограничный контроль усилен в аэропортах, на автомобильных дорогах и железнодорожных переездах

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Германия усилила пограничный контроль с Францией после теракта  в Ницце. Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, об этом заявили в федеральной полиции Германии.

    Пограничный контроль усилен в аэропортах, на  приграничных с Францией автомобильных дорогах и железнодорожных переездах.

    "По согласованию с французскими властями федеральная полиция укрепляет контроль в области приграничного движения во Францию", - отмечается в заявлении.

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