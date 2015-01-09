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    ​Германия: медбрат признался в убийстве 30 пациентов

    Убийства пациентов были совершены с 2003 по 2005 год

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Бывший медицинский работник признался в убийстве 30 пациентов больницы в германском городе Дельменхорсте, где он ранее работал медбратом.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, 38-летний мужчина признался врачам-психиатрам, что убивал пациентов, делая им инъекции с увеличенными дозами сердечных препаратов.

    Имя подсудимого не называется. Сообщается, что убийства пациентов были совершены с 2003 по 2005 год.

    По версии следствия, мужчина делал инъекции, а затем пытался вернуть пациентов к жизни и таким образом улучшить свои медицинские способности.

    В 2008 году сотрудник больницы уже был приговорен к 7,5 годам тюрьмы за покушение на убийство.

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