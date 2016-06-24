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    Генсек Совета Европы: Решение британского референдума должно уважаться

    Сейчас каждому необходимо сосредоточиться на том, что объединяет нашу семью европейских наций

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд прокомментировал результаты референдума в Великобритании по выходу из ЕС. Как сообщает Report, в заявлении Т. Ягланда говорится следующее:

    "Демократическое решение этого референдума должно уважаться. Самым лучшим путем для ЕС сейчас является совместная работа с правительством Великобритании по получению наиболее приемлемого результата для граждан Великобритании и Европы. Сейчас каждому необходимо сосредоточиться на том, что объединяет нашу семью европейских наций: демократии, правах человека и верховенстве закона". 

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