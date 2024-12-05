О нас

Генсек ООН призвал все стороны в Грузии воздержаться от насилия

Генсек ООН призвал все стороны в Грузии воздержаться от насилия Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность продолжающимися акциями протеста в Грузии.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 00:33
Генсек ООН призвал все стороны в Грузии воздержаться от насилия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность продолжающимися акциями протеста в Грузии.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге.

Он заявил, что генсек ООН призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к насилию, и устранять разногласия путем диалога.

"Мы с беспокойством следим за событиями в Грузии и подчеркиваем важность уважения права людей на мирные собрания. Также важно оперативное и полностью прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека", - привел Дюжаррик слова генсека.

Отметим, что в крупных городах Грузии продолжаются акции протеста. Участники акции протестуют против решения правительства заморозить переговоры о членстве в Евросоюзе до 2028 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Baş katibi Gürcüstanda bütün tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi