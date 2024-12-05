Генсек ООН призвал все стороны в Грузии воздержаться от насилия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность продолжающимися акциями протеста в Грузии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность продолжающимися акциями протеста в Грузии.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на регулярном брифинге.

Он заявил, что генсек ООН призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к насилию, и устранять разногласия путем диалога.

"Мы с беспокойством следим за событиями в Грузии и подчеркиваем важность уважения права людей на мирные собрания. Также важно оперативное и полностью прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях прав человека", - привел Дюжаррик слова генсека.

Отметим, что в крупных городах Грузии продолжаются акции протеста. Участники акции протестуют против решения правительства заморозить переговоры о членстве в Евросоюзе до 2028 года.