Генеральная Ассамблея ООН постановила увеличить сумму бюджета организации

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась основная часть 71-й сессии Генеральной Ассамблеи. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, на пленарном заседании были одобрены резолюции Пятого (финансового и административного) комитета Ассамблеи. В их числе - решения, касающиеся пересмотра бюджета Организации на 2016-2017 годы, финансирования 33 политических миссий, а также кадровой реформы.

Генеральная Ассамблея постановила несколько увеличить сумму бюджета организации - с 5,4 млрд до 5,61 млрд долларов США. Делегаты решили также выделить 639 млн долларов на деятельность 33 специальных политических миссий организации.

Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос.

Напомним, что 71-я сессия Генеральной Ассамблеи начала работу 13 сентября. Сессия будет закрыта в сентябре 2017 года. Основная часть сессии по традиции завершается до Нового года.