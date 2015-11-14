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    ​Франсуа Олланд отменил поездку на саммит G-20 из-за терактов в Париже

    На саммите Францию будут представлять министр иностранных дел Лоран Фабиус и министр финансов Мишель Сапен

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд не будет принимать участие в саммите G-20 в турецком городе Анталья из-за произошедших в Париже террористических актов.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, президент Франции отказался от визита в Турцию из-за многочисленных человеческих жертв в результате террористических актов в Париже.

    На саммите Францию будут представлять министр иностранных дел Лоран Фабиус и министр финансов Мишель Сапен. 

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