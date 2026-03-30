    Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за атак на миротворцев в Ливане

    Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за атак на миротворцев в Ливане

    Франция запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за инцидента с миротворцами Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    "Франция самым решительным образом осуждает обстрелы миротворческих сил ВСООНЛ 29 марта, в результате которых погиб индонезийский миротворец и трое других получили ранения. Подобные атаки неприемлемы и не могут быть оправданы", - написал он.

    Министр осудил инцидент от 30 марта, когда при подрыве на мине погибли двое миротворцев из Индонезии и пострадали еще два человека, а также происшествие с французским контингентом ВСООНЛ в районе Эн-Накуры, призывав к полному выяснению обстоятельств этих трагедий.

    "Эти посягательства на безопасность со стороны солдат израильской армии в отношении персонала ООН являются недопустимыми и неоправданными. Эти осуждения были самым решительным образом доведены до сведения посла Израиля в Париже", - добавил Барро.

    23:14

    Завтра в Киеве состоится неформальное заседание Совета ЕС

    Другие страны
    22:56

    Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за атак на миротворцев в Ливане

    Другие страны
    22:47

    Байрамов и Арагчи обсудили текущую ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    22:36

    Иран планирует ввести пошлины на проход через Ормузский пролив

    В регионе
    22:30

    Вашингтон намерен покрыть расходы на операцию против Ирана за счет арабских стран

    Другие страны
    22:23

    Байрактароглу и адмирал НАТО обсудили вопросы безопасности

    В регионе
    22:20

    Эрдоган в беседе с Барзани выразил обеспокоенность атакой на его резиденцию

    В регионе
    22:08

    Зеленский: Благодаря Вертикальному коридору Украина может получать 10 млрд кубометров газа в год

    Другие страны
    21:56
    Фото

    Эльвин Джафаргулиев признан лучшим игроком турнира "FIFA Series – 2026"

    Футбол
    Лента новостей