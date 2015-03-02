​Старейшая французская АЭС остановила работу из-за техпроблем

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Старейшая французская атомная электростанция "Фессенхайм", расположенная на востоке страны, полностью остановила свою работу из-за технической неполадки, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил оператор АЭС, французская энергетическая компания Électricité de France, инцидент произошел в субботу вечером.

По данным компании, накануне реактор номер один был остановлен после выявления в машинном зале разгерметизации трубопровода, ведущего от конденсатора. "Обслуживающий персонал АЭС сейчас проводит диагностику, чтобы установить причину произошедшего", - отметили в EDF, уточнив, что инцидент "не повлиял на безопасность ядерных установок, окружающую среду" и не представлял угрозы для жизни людей.

Во время избирательной кампании президент Франции Франсуа Олланд обещал закрыть "Фессенхайм" в 2017 году. Подобные инциденты с разгерметизацией трубопроводов на этой станции случались неоднократно.