Flydubai заказывает 150 самолетов Airbus, увеличивая свой флот более чем вдвое
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 12:51
Бюджетная авиакомпания Flydubai объявила о заказе 150 самолетов Airbus A321neo, что более чем вдвое увеличит ее парк в рамках реализации плана расширения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.
Согласно информации, государственный авиаперевозчик из Дубая в настоящее время располагает флотом из 95 самолетов Boeing 737.
В понедельник Emirates, считающаяся дочерней авиакомпанией Flydubai, заказала 65 самолетов Boeing в рамках сделки на $38 млрд.
