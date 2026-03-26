Филиппины запускают фонд в размере $333 млн для повышения топливной безопасности
- 26 марта, 2026
- 06:38
Министерство энергетики Филиппин заявило в четверг, что активирует чрезвычайный фонд в размере 20 миллиардов песо (333 миллиона долларов) для укрепления топливной безопасности на фоне продолжающейся волатильности цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Как предает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в распространенном заявлении министерства энергетики Филиппин.
"Это решительное действие демонстрирует твердую решимость администрации защитить филиппинский народ от внешних перебоев в поставках и обеспечить непрерывное, достаточное и надежное наличие топлива по всей стране", - говорится в заявлении.
