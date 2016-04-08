​ Фидель Кастро появился на публике впервые за последние восемь месяцев

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ 89-летний исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро впервые за последние восемь месяцев появился на публике, посетив в Гаване образовательный комплекс, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

После августа 2015-го, когда Фидель Кастро позировал перед камерами вместе с президентами Венесуэлы и Боливии, он длительное время избегал публичных мероприятий.

На этот раз кубинское телевидение показало Кастро, общающимся с учениками и преподавателями школы на темы образования, здравоохранения и обеспечения продовольствием.

Фидель Кастро, бессменный лидер Острова Свободы с 1959 года, практически не показывался на публике после перенесенной им в 2006 году операции брюшной полости. Властные полномочия были переданы его младшему брату Раулю Кастро, однако Фидель сохранил за собой пост генсека компартии Кубы.