Европарламент поддержал начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию о политике расширения Евросоюза (ЕС), в которой призвали лидеров сообщества на саммите в Брюсселе 14-15 декабря поддержать начало переговоров о принятии Украины и Молдовы.

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию о политике расширения Евросоюза (ЕС), в которой призвали лидеров сообщества на саммите в Брюсселе 14-15 декабря поддержать начало переговоров о принятии Украины и Молдовы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция пленарной сессии, проходящей в Страсбурге, велась на сайте парламента.

"Европарламент призывает Совет ЕС на саммите 14 и 15 декабря 2023 года <...> принять решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой", - говорится в тексте резолюции.

Также евродепутаты призвали начать аналогичные переговоры с Боснией и Герцеговиной.

Параллельно они выступили за предоставление официального статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии, но с условием, что "для этого будут приняты определенные меры".

Отдельно они "приветствуют готовность правительства Армении сблизиться с ЕС" и просят ЕК "рассмотреть возможность выхода за рамки Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в двусторонних отношениях" для Еревана.