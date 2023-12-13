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Европарламент поддержал начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Европарламент поддержал начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию о политике расширения Евросоюза (ЕС), в которой призвали лидеров сообщества на саммите в Брюсселе 14-15 декабря поддержать начало переговоров о принятии Украины и Молдовы.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 19:44
Европарламент поддержал начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию о политике расширения Евросоюза (ЕС), в которой призвали лидеров сообщества на саммите в Брюсселе 14-15 декабря поддержать начало переговоров о принятии Украины и Молдовы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция пленарной сессии, проходящей в Страсбурге, велась на сайте парламента.

"Европарламент призывает Совет ЕС на саммите 14 и 15 декабря 2023 года <...> принять решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой", - говорится в тексте резолюции.

Также евродепутаты призвали начать аналогичные переговоры с Боснией и Герцеговиной.

Параллельно они выступили за предоставление официального статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии, но с условием, что "для этого будут приняты определенные меры".

Отдельно они "приветствуют готовность правительства Армении сблизиться с ЕС" и просят ЕК "рассмотреть возможность выхода за рамки Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в двусторонних отношениях" для Еревана.

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