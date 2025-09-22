ЕК призывает к срочным мерам после нарушения работы аэропортов ЕС из-за кибератаки

Еврокомиссия сотрудничает с Евроконтролем, Агентством Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA), национальными властями, аэропортами и авиакомпаниями для восстановления нормальной работы и оказания поддержки пассажирам после массированной кибератаки, которая нарушила работу систем регистрации и посадки в многочисленных аэропортах по всей Европе, что все еще имеет место в некоторых местах.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Несмотря на то, что пассажиры по-прежнему сталкиваются с перебоями и задержками рейсов, в целом авиационная безопасность и управление воздушным движением остаются незатронутыми", - отметил он.

Несколько самых загруженных аэропортов Европы все еще пытаются восстановить нормальную работу после кибератаки в пятницу, сообщают СМИ.

Согласно ENISA, вредоносное программное обеспечение было использовано для нарушения работы систем автоматической регистрации: "Тип программы-вымогателя был идентифицирован. К расследованию привлечены правоохранительные органы".

По словам Ренье, этот инцидент в очередной раз подчеркивает важность полного внедрения директивы NIS2 в области кибербезопасности. В нем авиация и транспорт определены как критически важные области, поэтому Еврокомиссия настоятельно призывает все государства-члены быстро и эффективно имплементировать данную директиву, предполагающую усиление их кибербезопасности.