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ЕС может до конца года согласовать выделение Украине 5 млрд евро военной помощи

ЕС может до конца года согласовать выделение Украине 5 млрд евро военной помощи Евросоюз, как ожидается, до конца года согласует выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году.
Другие страны
2 октября 2023 г. 19:06
ЕС может до конца года согласовать выделение Украине 5 млрд евро военной помощи

Евросоюз, как ожидается, до конца года согласует выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества.

"Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере €5 млрд на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет", - сказал он.

ЕС будет развивать сотрудничество с Киевом в оборонной промышленности, по разминированию, борьбе с дезинформацией, добавил Боррель.

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Версия на азербайджанском языке Aİ gələn il üçün Ukraynaya 5 milyard avro hərbi yardımın ayrılması ilə bağlı razılığa gələ bilər

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