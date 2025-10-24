ЕС и Узбекистан подписали новое соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве

Европейский союз и Узбекистан подписали сегодня Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Совет ЕС, соглашение подписано во время визита в Брюссель президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Новый документ охватывает сотрудничество в области кибербезопасности, борьбы с терроризмом, охраны границ и противодействия гибридным угрозам. Особое внимание уделяется цифровой и транспортной связанности в рамках стратегии Global Gateway, а также совместной работе над устойчивыми цепочками поставок, в том числе критически важных материалов, указано в совместном заявлении по итогам переговоров.

Стороны отметили готовность к "возможности переговоров о соглашениях по реадмиссии и упрощению визового режима при определенных условиях".

ЕС приветствовал шаги Узбекистана в сфере реформ, укрепления верховенства закона, прав человека, гендерного равенства и пр. Отдельно отмечено продвижение страны по вступлению в ВТО.

Евросоюз и Узбекистан будут также сотрудничать в борьбе с изменением климата, развитии водных и энергетических ресурсов и усилиях по восстановлению экосистемы Аральского моря.