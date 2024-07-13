О нас

Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения украинского конфликта

Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения украинского конфликта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта между Россией и Украиной.
Другие страны
13 июля 2024 г. 19:15
Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе выступления на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны в Стамбуле.

"Война между Россией и Украиной продолжается почти два с половиной года. Конфликт, в котором ни одна из сторон не может обеспечить полное превосходство над другой, приводит к значительным жертвам и разрушениям. С сожалением вынужден признать, что пока не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция "делает все возможное", чтобы остановить конфликт, который "никому не нужен, кроме торговцев войной".

Отметим, что турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 9 -11 июля, в котором он принимал участие, заявил о необходимости урегулирования украинского конфликта средствами дипломатии, а также вновь предложил Турцию в качестве площадки для переговоров по подобию стамбульских.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi