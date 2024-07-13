Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта между Россией и Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта между Россией и Украиной.

Как передает Report , об этом он сказал в ходе выступления на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны в Стамбуле.

"Война между Россией и Украиной продолжается почти два с половиной года. Конфликт, в котором ни одна из сторон не может обеспечить полное превосходство над другой, приводит к значительным жертвам и разрушениям. С сожалением вынужден признать, что пока не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция "делает все возможное", чтобы остановить конфликт, который "никому не нужен, кроме торговцев войной".

Отметим, что турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 9 -11 июля, в котором он принимал участие, заявил о необходимости урегулирования украинского конфликта средствами дипломатии, а также вновь предложил Турцию в качестве площадки для переговоров по подобию стамбульских.