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Эрдоган назвал стамбульские переговоры Москвы и Киева критически важными на пути к миру

Эрдоган назвал стамбульские переговоры Москвы и Киева критически важными на пути к миру Эрдоган назвал стамбульские переговоры критически важными на пути к миру
Другие страны
16 мая 2025 г. 16:04
Эрдоган назвал стамбульские переговоры Москвы и Киева критически важными на пути к миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле критически важными с точки зрения прекращения огня и создания почвы для окончательного мира.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом турецкий лидер заявил, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

По его словам, прекращения огня как и всегда остается приоритетом в посреднических усилиях по Украине.

Эрдоган заявил, что провел по отдельности переговоры с лидерами США, России и Украины, также состоялись телефонные разговоры с (премьер-министром Италии Джорджей Мелони - ред.) Мелони и (президентом Франции Эмманюэлем Макроном - ред.) Макроном по их инициативе.

"Впервые с марта 2022 года действительно появилась реальная возможность для прекращения кровопролития. Я призываю своих европейских коллег также оказать поддержку, чтобы канал диалога между РФ и Украиной оставался открытым. Турция в свою очередь продолжит вносить посильный вклад в мирное урегулирование", - добавил он.

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Версия на английском языке Erdogan calls Istanbul talks between Moscow, Kyiv critically important on path to peace
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Moskva və Kiyev arasında İstanbul danışıqlarını sülhə gedən yolda kritik əhəmiyyətli adlandırıb

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