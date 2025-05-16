Эрдоган назвал стамбульские переговоры Москвы и Киева критически важными на пути к миру

Эрдоган назвал стамбульские переговоры критически важными на пути к миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле критически важными с точки зрения прекращения огня и создания почвы для окончательного мира.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом турецкий лидер заявил, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

По его словам, прекращения огня как и всегда остается приоритетом в посреднических усилиях по Украине.

Эрдоган заявил, что провел по отдельности переговоры с лидерами США, России и Украины, также состоялись телефонные разговоры с (премьер-министром Италии Джорджей Мелони - ред.) Мелони и (президентом Франции Эмманюэлем Макроном - ред.) Макроном по их инициативе.

"Впервые с марта 2022 года действительно появилась реальная возможность для прекращения кровопролития. Я призываю своих европейских коллег также оказать поддержку, чтобы канал диалога между РФ и Украиной оставался открытым. Турция в свою очередь продолжит вносить посильный вклад в мирное урегулирование", - добавил он.