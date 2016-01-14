Египет на год продлил участие в военной операции в Йемене

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Египет на год продлевает участие в военной операции в Йемене, проводимой в рамках коалиции под руководством Саудовской Аравии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила канцелярия главы Египта, такое решение принято на заседании Совета по национальной обороне страны, состоявшемся под руководством президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. "Совет по национальной обороне одобрил продление участия необходимых элементов египетских Вооруженных сил в боевой операции за пределами национальных границ с целью защиты египетской и арабской национальной безопасности в регионе Персидского залива и Баб-эль-Мандебского пролива сроком на год или до момента окончания боевой миссии", - отмечается в коммюнике.