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ECOWAS продлило санкции против Нигера

ECOWAS продлило санкции против Нигера Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) объявило, что продлевает санкции против нового руководства Нигера, введенные в августе, и готово отменить их в случае своевременного завершения переходного периода.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 23:27
ECOWAS продлило санкции против Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) объявило, что продлевает санкции против нового руководства Нигера, введенные в августе, и готово отменить их в случае своевременного завершения переходного периода.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на итоговое заявление саммита ECOWAS, прошедшего в Абудже.

По данным агентства, участники встречи решили продлить санкции в отношении Нигера. Период продления ограничений не уточняется. Как заявил председатель Комиссии ECOWAS Омар Турей, делегация в составе представителей Бенина, Того и Сьерра-Леоне намерена обсудить с военным руководством Нигера условия ослабления санкций.

21 ноября представители Нигера направили в Суд ECOWAS запрос о приостановке санкций в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, вызванной закрытием границ и прекращением поставок электроэнергии из Нигерии. Власти в Ниамее считают, что сообщество поступило несправедливо с Нигером по сравнению с входящими в региональное объединение Мали, Буркина-Фасо и Гвинеей, где в последние годы также произошли госперевороты. Суд отклонил запрос.

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