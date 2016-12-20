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    Два судна столкнулись на востоке Китая

    11 человек числятся пропавшими без вести

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Рыболовецкое и грузовое суда столкнулись на востоке Китая, пропавшими без вести числятся 11 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает интернет-портал Sina.

    Инцидент произошел в 00:15 по местному времени (19:15 мск понедельника) недалеко от городского округа Чжанчжоу (провинция Фуцзянь).

    Рыболовецкое судно в результате столкновения затонуло. Из 14 членов экипажа пока удалось спасти троих.

    В зоне бедствия развернута поисково-спасательная операция.

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