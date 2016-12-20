Два судна столкнулись на востоке Китая

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Рыболовецкое и грузовое суда столкнулись на востоке Китая, пропавшими без вести числятся 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщает интернет-портал Sina.

Инцидент произошел в 00:15 по местному времени (19:15 мск понедельника) недалеко от городского округа Чжанчжоу (провинция Фуцзянь).

Рыболовецкое судно в результате столкновения затонуло. Из 14 членов экипажа пока удалось спасти троих.

В зоне бедствия развернута поисково-спасательная операция.