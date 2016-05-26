​Дональд Туск: ЕС не намерен отменять санкции в отношении России

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Евросоюз не намерен отменять санкции против России, пока последняя не выполнит Минские договоренности.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск в преддверии саммита "большой семерки" в Японии.

"Европейский союз продолжит текущую политику в отношении Российской Федерации, в том числе экономические санкции. Такая позиция ЕС требует полного выполнения Минских соглашений. К сожалению, в выполнении Минских соглашений мы продвинулись куда меньше, чем надеялись год назад", - подчеркнул Д.Туск.

Он также отметил, что решение о продлении антироссийских санкций будет принято в течение двух-трех недель, и он ожидает, что лидеры стран ЕС примут решение о продлении срока действия ограничений.