Девять тысяч рохинджа погибли в Мьянме за месяц

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Не менее девяти тысяч мусульман-рохинджа погибли в Мьянме с 25 августа по 24 сентября 2017 года, из них около 6,7 тыс. были убиты. Как передает Report, об этом сообщается на сайте международной организации "Врачи без границ" (MSF).

Отмечается, что среди убитых рохинджа было около 730 детей в возрасте до пяти лет.

Также MSF заявила, что более 626 тыс. человек бежали из Мьянмы в Бангладеш.

"Мы встретились и поговорили с пережившими насилие в Мьянме, которые теперь укрываются в переполненных, антисанитарных лагерях в Бангладеш. То, что мы обнаружили, было ошеломляющим, как с точки зрения числа людей, которые сообщили о смерти члена семьи в результате насилия, так и с точки зрения способов, которыми, по словам людей, убили их родственников", — отметила медицинский директор организации Сидни Вонг.