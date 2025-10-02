Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 72

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах в провинции Себу возросло с 69 до 72, пострадали 294.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на национальный совет по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий.

    По его данным, землетрясение на севере Себу повлияло на жизнь 170 тыс. человек, порядка 20 тыс. из них были вынуждены покинуть свои дома.

    Местные власти информировали, что из-за подземных толчков были разрушены некоторые здания.

    Напомним, что подземные толчки магнитудой 6,9 были зарегистрированы во вторник в 21:59 по местному (17:59 по бакинскому) времени, впоследствии было зафиксировано более 2,3 тыс. афтершоков магнитудой от 1 до 5. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин информировал, что очаг землетрясения залегал на глубине 5 км примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого.

    В провинции Себу было объявлено чрезвычайное положение. Больше всего людей погибло в городе Бого с населением 90 тыс. человек на севере провинции, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин.

    Filippində baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 72-yə çatıb

