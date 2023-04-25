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Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 83

Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 83 Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 83.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 15:18
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 83

Число тел, обнаруженных в рамках расследования дела о массовой гибели последователей религиозного культа в Кении, возросло до 83.

Как передает Report, об этом сообщает кенийское издание Star со ссылкой на полицию.

Ранее СМИ сообщали о 67 погибших и 29 выживших, которых экстренным службам удалось найти в ходе поисковой операции, все они были последователями религиозного культа, пастор которого Макензи Нтенге якобы велел его членам морить себя голодом, чтобы "встретиться с Иисусом".

"Полиция эксгумировала еще десять тел в Шакахоле, в результате чего их общее число достигло 83", - пишет издание.

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Версия на английском языке Kenya 'starvation' cult deaths rise to 89

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