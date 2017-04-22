Число жертв нападения талибов на базу в Афганистане увеличилось до 140

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 140 афганских военнослужащих погибли в результате атаки радикального движения "Талибан" на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана в пятницу, передает Report со ссылкой на Рейтер.

Один чиновник из города Мазари-Шариф сообщил, что число жертв составило 140 человек, многие также получили ранения. Другие официальные лица отмечают, что число погибших может быть выше.

Ранее агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".