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    Число участников "референдума" в Каталонии превысило сто процентов

    El Mundo: Это составляет 100,88 процента, что превышает теоретически допустимое число© Reuters/ Credit Jon Nazca

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Власти Каталонии насчитали более 100 процентов голосовавших на референдуме по вопросу отделения от Испании. Как передает Report, об этом сообщает El Mundo.

    Во время пресс-конференции по итогам голосования официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул заявил, что за независимость от Испании высказались 90,09 процента проголосовавших. Против выступили 7,87 процента участников волеизъявления. Пустыми и недействительными оказались 2,92 процента поданных бюллетеней.

    Издание обратило внимание, что в сумме эти данные составляют 100,88 процента, что превышает теоретически допустимое число. 

    Напомним, голосование на "референдуме" о независимости Каталонии от Испании  состоялось накануне, 1 октября. Центральная власть королевства заявила, что его проведение противоречит Конституции Испании.

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