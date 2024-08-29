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Число интернет-пользователей в Китае превысило 1 млрд

Число интернет-пользователей в Китае превысило 1 млрд Общее число интернет-пользователей в Китае к концу июня 2024 года составило почти 1,1 млрд, что на 7,42 млн больше по сравнению с декабрем 2023 года.
Другие страны
29 августа 2024 г. 07:45
Число интернет-пользователей в Китае превысило 1 млрд

Общее число интернет-пользователей в Китае к концу июня 2024 года составило почти 1,1 млрд, что на 7,42 млн больше по сравнению с декабрем 2023 года.

Как передает Report, такие данные приводятся в опубликованном докладе Китайского сетевого информационного центра.

В нем отмечается, что за этот период основную часть всех новых пользователей интернета составили молодые люди в возрасте от 10 до 19 лет - 49%. Особенно стремительно развивается сегмент коротких видеороликов. Соответствующими приложениями пользуются 37,3% от общего числа интернет-пользователей в стране.

Как указывается в документе, Китай уже 10-й год подряд продолжает удерживать мировое лидерство по числу государственных доменов верхнего уровня, которых к середине июня насчитывалось 19,56 млн (61,4% общего числа всех доменов, зарегистрированных в китайском сегменте интернета).

Основная часть китайских пользователей выходит в интернет с помощью мобильных устройств. В стране активно идет развитие связи пятого поколения (5G). К середине июня по всему Китаю было установлено 3,92 млн базовых станций для этого стандарта связи.

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