Четыре человека погибли при пожаре в госпитале ВМС в столице Индонезии

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Четыре человека стали жертвами пожара, произошедшего в понедельник в госпитале ВМС Индонезии в столице страны Джакарте.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник информационной службы военно-морских сил вице-адмирал Зайнуддин.

"Сегодня, в понедельник 14 марта 2016 года, произошел несчастный случай в одной из наших палат", - цитирует военного моряка национальное информационное агентство Антара.

По словам вице-адмирала, причиной пожара, в результате которого погибли четверо находившихся в палате пациентов, стало короткое замыкание. Конкретного виновника трагического инцидента в настоящее время пытаются установить следователи военной полиции и национальной полиции Индонезии, заключил Зайнуддин.

Чуть более трех лет назад один индонезийский военный моряк погиб и свыше 70 получили ранения и ожоги в результате взрыва на складе боеприпасов в морском порту Джакарты. Взрыв, который был слышен на расстоянии до пяти километров, произошел на складе боеприпасов, принадлежащем индонезийскому военно-морскому спецназу Kopaska и расположенном на небольшом острове в акватории джакартского порта Танджунг-Приок.