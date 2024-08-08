О нас

Центробанк Бангладеш ввел ограничение на снятие наличных в стране

Центробанк Бангладеш ввел ограничение на снятие наличных в стране Центробанк Бангладеш попросил финансовые учреждения страны ограничить снятие наличных суммой в 100 тыс. бангладешских так (порядка 850 долларов) в сутки.
Другие страны
8 августа 2024 г. 18:45
Центробанк Бангладеш ввел ограничение на снятие наличных в стране

Центробанк Бангладеш попросил финансовые учреждения страны ограничить снятие наличных суммой в 100 тыс. бангладешских так (порядка 850 долларов) в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованной директиве ЦБ республики.

Отмечается, что, несмотря на лимит на снятие наличности, владельцы счетов могут переводить любую сумму средств на другой счет или проводить цифровые транзакции на сумму более 100 тыс. так.

Центробанк также рекомендовал расплачиваться чеками. Сколько времени будет действовать директива ЦБ, не уточняется, но она будет в силе как минимум 8 августа, когда новое переходное правительство Бангладеш будет приведено к присяге.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Bangladesh Central Bank imposes cash withdrawal cap
Версия на азербайджанском языке Banqladeş Mərkəzi Bankı ölkədən nağd pul çıxarılmasına məhdudiyyət qoyub

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi