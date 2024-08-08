Центробанк Бангладеш ввел ограничение на снятие наличных в стране

Центробанк Бангладеш попросил финансовые учреждения страны ограничить снятие наличных суммой в 100 тыс. бангладешских так (порядка 850 долларов) в сутки.

Центробанк Бангладеш попросил финансовые учреждения страны ограничить снятие наличных суммой в 100 тыс. бангладешских так (порядка 850 долларов) в сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованной директиве ЦБ республики.

Отмечается, что, несмотря на лимит на снятие наличности, владельцы счетов могут переводить любую сумму средств на другой счет или проводить цифровые транзакции на сумму более 100 тыс. так.

Центробанк также рекомендовал расплачиваться чеками. Сколько времени будет действовать директива ЦБ, не уточняется, но она будет в силе как минимум 8 августа, когда новое переходное правительство Бангладеш будет приведено к присяге.