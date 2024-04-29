CENTCOM: США сбили пять беспилотников над Красным морем

Американские военные в воскресенье сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Красным морем.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Между 01:48 и 02:27 по времени Саны (2:48 и 3:27 по бакинскому времени) 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).
По словам CENTCOM, "было установлено, что БПЛА представляли непосредственную угрозу США, морской коалиции и торговым судам в регионе".
April 28 Red Sea Update
Between 1:48 and 2:27 a.m. (Sanaa time), April 28, U.S. Central Command (USCENTCOM) successfully engaged five airborne unmanned aerial vehicles (UAV) over the Red Sea.