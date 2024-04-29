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CENTCOM: США сбили пять беспилотников над Красным морем

CENTCOM: США сбили пять беспилотников над Красным морем Американские военные в воскресенье сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Красным морем.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 06:43
CENTCOM: США сбили пять беспилотников над Красным морем

Американские военные в воскресенье сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Красным морем.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Между 01:48 и 02:27 по времени Саны (2:48 и 3:27 по бакинскому времени) 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).

По словам CENTCOM, "было установлено, что БПЛА представляли непосредственную угрозу США, морской коалиции и торговым судам в регионе".

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