CENTCOM: США сбили пять беспилотников над Красным морем

Американские военные в воскресенье сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Красным морем.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Между 01:48 и 02:27 по времени Саны (2:48 и 3:27 по бакинскому времени) 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).

По словам CENTCOM, "было установлено, что БПЛА представляли непосредственную угрозу США, морской коалиции и торговым судам в регионе".