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    Во Франции военный самолет упал на здание

    Cамолет упал на здание, в котором проходили курс лечения люди с ограниченными возможностями.

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции военный самолет упал на здание, в котором проходили курс лечения люди с ограниченными возможностями.

    Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, катастрофа произошла в районе города Тур.

    Пострадали по меньшей мере четыре человека из числа гражданского населения. Выжили ли летчики - неизвестно.

    Отмечается, что крушение потерпел легкий самолет марки Alpha Jet, который используется в ВВС Франции, в частности, для обучения летчиков.

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