    ЦАХАЛ нанес удары по офису Пезешкиана и другим правительственным объектам в Тегеране

    • 03 марта, 2026
    • 14:43
    ЦАХАЛ нанес удары по офису Пезешкиана и другим правительственным объектам в Тегеране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по правительственным объектам в Тегеране, по офису президента Ирана Масуда Пезешкиана и зданию Высшего совета национальной безопасности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    "Во время удара по (правительственному) комплексу было сброшено большое количество боеприпасов на здание администрации президента и здание Высшего совета национальной безопасности", - говорится в сообщении ЦАХАЛ, распространенном во вторник.

    В документе отмечается, что также "поражены комплекс, где проходят заседания высшего руководства, отвечающего за принятие решений в сфере безопасности, учреждение по подготовке иранских офицеров и другие ключевые объекты инфраструктуры".

    "Упомянутый комплекс является одним из наиболее охраняемых объектов в Иране и занимает несколько кварталов в центре Тегерана. Руководство и высшие силовые чиновники регулярно проводили там совещания",- говорится в сообщении.

